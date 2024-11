Formiche.net - Lezioni su anticorruzione ed elogi al Partito. La visita di Li a Roma (secondo Pechino)

“Non osano, non possono e non vogliono commettere reati legati alla corruzione” è il mantra delcomunista cinese. Le politichesono affidate a Li Xi, segretario della commissione centrale per l’ispezione disciplinare e numero sette del politburo, uno dei fedelissimi del leader Xi Jinping. “La Cina si impegna a condividere le conoscenze in materia di governance e a rafforzare la cooperazionecon altri Paesi, tra cui l’Italia”, ha sottolineato Li nel corso dei suoi incontri in Italia la scorsa settimanaquanto riportato dai media statali cinesi. Davvero l’Italia ha bisogno delle conoscenze del-Stato cinese in materia di, non fosse altro perché spesso sotto questa espressione si cela la repressione di chiunque possa mettere in ombra ile il suo leader? Li è stato la scorsa settimana a, incontrando Ignazio La Russa, presidente del Senato e dunque seconda carica dello Stato, e Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri.