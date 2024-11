Formiche.net - L’Europa ha bisogno di un Defence production act. Lo studio di Ecfr

“L’Ue è giustamente orgogliosa della sua missione storica di progetto di pace. E per temperamento, i cittadini europei tendono a preferire la diplomazia alla guerra. Ma la diplomazia può essere credibile solo seè forte e veloce nel mettere in campo il suo potere militare, economico, industriale e finanziario. Questo è necessario per prevenire i conflitti, sostenere gli Alleati che tengono le guerre lontane dal territorio dell’Unione e quindi mantenereal sicuro”. Nonostante il moltiplicarsi di crisi securitarie che circondano il Vecchio continente,non è ancora riuscita a scendere a patti con l’imprescindibile relazione che vede la diplomazia legata a doppio filo con la Difesa. A oltre un anno dall’esplosione del conflitto in Medio oriente, e a quasi tre dall’invasione russa dell’Ucraina, l’Unione europea continua ad arrancare sul piano militare, pregiudicando sensibilmente le proprie potenzialità diplomatiche e quelle dei singoli Stati.