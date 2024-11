Ilfogliettone.it - “Le toghe rosse non ci fermano”. Nessuna marcia indietro del governo sui centri in Albania

Leggi tutto su Ilfogliettone.it

Suiin, si va avanti". Questa la linea delMeloni sul piano di gestione dei migranti, nonostante le recenti decisioni del Tribunale di Catania che hanno bloccato alcuni trattenimenti. La situazione si è intensificata dopo che il tribunale ha stabilito che l'Egitto non può essere considerato un "Paese sicuro" per i migranti, evidenziando le gravi violazioni dei diritti umani in quel paese.Reazioni dele del centrodestraDurante una visita al Villaggio Difesa al Circo Massimo, la premier Giorgia Meloni ha risposto con una battuta a un giornalista che accennava a un possibile "flop" dell'intesa con Tirana, mostrando segni di insofferenza. Tuttavia, la vera tensione è emersa nel pomeriggio quando il Tribunale di Catania ha deciso di non convalidare il trattenimento di cinque migranti provenienti da Egitto e Bangladesh, sottolineando che la lista dei Paesi sicuri non esime i giudici dal verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione Europea.