Lazio Baroni da record

daNessuno come lui nella storia dellaNessuno ha fatto meglio dial debutto sulla panchina delladal 1929 a oggi. Il tecnico biancoceleste, arrivato in estate al posto di Tudor per aprire un nuovo ciclo, in queste prime 14 partite tra campionato ed Europa League ha portato a casa 10 vittorie e un pareggio: si tratta del miglior avvio stagionale della squadra capitolina dall’avvento della Serie A a girone unico. In passato, scrive stamattina il Corriere della Sera, solo altri cinque allenatori erano riusciti a collezionare almeno 9 successi nelle prime 14 gare: il primo fu Bernardini nel 1958, poi Castagner nel 1980, Zeman nel 1994, Eriksson nel 1997 e, in tempi più recenti, Petkovic nel 2012. In tre casi su cinque peraltro, questi allenatori hanno poi anche vinto la coppa italia nella stessa stagione della loro partenza da(’58, 1997/’98 e 2012/’13).