Ilfattoquotidiano.it - Laura Bonafede condannata a 11 anni e 4 mesi di carcere: favorì la latitanza di Matteo Messina Denaro

Condanna a 11e 4per, l’insegnante e amante di. Così ha deciso il gip Paolo Magro che ha dato ragione alla procura guidata da Maurizio De Lucia che aveva chiesto 15di. Secondo l’accusa “era legata ada un pluridecennale rapporto ed aveva, in molteplici occasioni, condiviso con lui spazi di intimità familiare, talvolta in compagnia della figlia, tanto che loro stessi si definivano una famiglia”. Per questo la donna era stata arrestata il 13 aprile del 2023, tredopo l’arresto del boss. Figlia di Leonardo, storico capomafia di Campobello di Mazara, cugina dei due Andrea, il più grande che ha prestato l’identità al boss e il minore che ritirava le ricette dal medico di base, Alfonso Tumbarello, e di Emanuelearrestato insieme alla moglie Lorena Lancieri, considerati i vivandieri dell’ex latitante morto il 25 settembre del 2023.