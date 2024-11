Thesocialpost.it - La scienza cambia idea, basta demonizzare la carne: “Ha un ruolo contro i tumori”

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Un nuovo studio condotto dal RIKEN Center for Integrative Medical Sciences (IMS) in Giappone ha portato alla luce i possibili effetti benefici delle proteine animalidell’intestino. La ricerca, pubblicata sulla rivista Frontiers in Immunology, evidenzia ildegli antigeni alimentari presenti nella, nel latte e nelle uova, come l’albumina sierica bovina e l’ovoalbumina, nel bloccare la formazione dinel piccolo intestino. Questa scoperta potrebbere la percezione sullae i suoi derivati, ponendoli in una luce nuova rispetto ai rischi oncologici. La scoperta degli antigeni alimentari Gli antigeni sono molecole capaci di stimolare il sistema immunitario, inducendo la produzione di anticorpi specifici. Nello studio del RIKEN, questi antigeni alimentari, presenti in alimenti di origine animale, hanno dimostrato di attivare le cellule immunitarie T killer dell’intestino tenue, le quali hanno il compito di attaccare le cellule tumorali.