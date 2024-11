Liberoquotidiano.it - La parità tra gli arbitri? Errori grossolani e incoerenza: floppa anche la donna

Ecco ladi genere: Maria Sole Ferrieri Caputi arbitra male quanto i colleghi uomini. La scelta di Rocchi di designare la 33enne della sezione di Livorno per Inforse ter -Venezia seguiva questa logica: l'Inter potrebbe dilagare, quindi la partita diventerà meno difficile da gestire. È andata esattamente al contrario forse perché il pensiero dietro all'assegnazione era proprio questo. Ferrieri Caputi è risultata sempre piuttosto lontana dall'azione e, a tratti, in affanno. Un arbitro in debito di ossigeno tende a rallentare il gioco, infatti ci sono stati troppo fischi per contatti minimi al Meazza: 15 falli nel primo tempo e 15 nel secondo, uno ogni tre minuti in media, ben oltre lo standard già altissimo della serie A di 25 falli a partita. Ciò detto, la Frappart, prima arbitroa dirigere una gara di Champions, non soffre questo presunto gap fisico, è sempre molto vicina all'azione e ha una direzione molto più convincente, quindi non è questione di genere ma di condizione atletica e psicologica.