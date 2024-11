Imiglioridififa.com - La nuova Patch di FC 25 è online, ecco cosa cambia (Title Update 4)

FC 25 ha ricevuto una serie di aggiornamenti che migliorano l’esperienza di gioco e risolvono vari problemi riscontrati dagli utenti. Questi aggiornamenti includono miglioramenti all’IA dei giocatori, logica difensiva, animazioni, e ottimizzazioni nell’interfaccia utente per garantire una maggiore fluidità e reattività. Sono stati implementati anche aggiustamenti specifici per modalità come Ultimate Team, Carriera e Club, nonché miglioramenti visivi e sonori. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Gameplay Modifiche: Aggiornata la logica dell’IA nell’attacco per determinare se un giocatore debba effettuare una corsa in avanti dopo un passaggio. I Centrocampisti Difensivi in posizione di “Contenimento” possono ora posizionarsi più avanti sul campo. Ottimizzata la logica dei difensori per determinare quale piede usare in una scivolata.