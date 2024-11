Ultimouomo.com - Kalulu è a suo agio nella Juventus di Motta

A un certo punto, appena prima di Ferragosto, laè piombata su. L’interessamento di Giuntoli e Thiago, arrivato dopo il fallimento della lunga trattativa per Todibo (e per Calafiori prima), era sembrato un ripiego. Il francese era reduce da una stne passata quasi interamente in infermeria al Milan e le sue quotazioni erano in forte ribasso, soprattutto dopo gli arrivi di Emerson Royal e Pavlovic che sembravano estrometterlo da una squadra dove solo pochi mesi prima era uno dei protagonisti assoluti. L’accordo tra i due club era allora stato trovato in poche ore, sulla base di un prestito oneroso (3 milioni di euro) senza obbligo di riscatto, ma con un diritto fissato a 14 milioni di euro. Come a dire: per quest’anno ci accontentiamo di questo, poi si vede. E si è visto: oggiè un punto di riferimentodi, che già sta cercando di riscattarlo, e un rimpianto per i tifosi rossoneri.