Anteprima24.it - JuveCaserta: sfruttare il doppio turno casalingo per risalire in classifica

Tempo di lettura: 3 minutiilinterno per cercare dila: è, questo, l’obiettivo della Paperdinel confronto interno di domani sera, mercoledì, con la Ristopro Fabriano, formazione che veleggia nelle parti alte della graduatoria grazie ai quattro successi ottenuti in questa prima fase di stagione, l’ultimo dei quali domenica scorsa con largo margine a spese della Benacquista Latina. La gara in programma domani sera al palaPiccolo avrò inizio alle ore 20.30 ed è valida per la nona giornata del campionato di serie B nazionale. Coach Damiano Cagnazzo non nasconde le difficoltà del confronto con i marchigiani perché «Fabriano e una squadra dall’identità molto precisa. Ha fatto la scelta di affidarsi a un gruppo di giocatori che conoscono molto bene questo campionato e anche con esperienze di categoria superiore, affiancandoli a giovani di altrettanto talento ed atletismo».