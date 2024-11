Thesocialpost.it - Italia, protesta di migranti: interviene la polizia. Caos

Nel pomeriggio di ieri, unadurata circa tre ore ha coinvolto alcuniospitati nel Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (Cara) di Bari-Palese. La manifestazione è stata innescata dalla notizia del decesso di un migrante, ricoverato in ospedale da domenica scorsa dopo un tentativo di suicidio. Secondo quanto riferito dagli altri ospiti, l’uomo non avrebbe ricevuto cure adeguate. In segno di, alcunihanno distrutto suppellettili all’interno del centro, esprimendo il loro malcontento per le condizioni di vita nel Cara. Sul posto sono intervenute numerose unità delle forze dell’ordine, che hanno ristabilito l’ordine nella struttura. Tra gli ospiti del centro vi sono anche alcuniprecedentemente trasferiti nel centro di detenzione temporanea in Albania e successivamente riportati ina seguito di un intervento della magistraturana.