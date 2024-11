Thesocialpost.it - Insultò Vannacci, Bersani assolto dal Tribunale di Ravenna

Leggi tutto su Thesocialpost.it

IldihaPier Luigidall’accusa di diffamazione nei confronti del generale Roberto, attualmente europarlamentare con la Lega. La vicenda risale all’1 settembre 2023, quando durante una intervista alla Festa dell’Unità,pronunciò l’epiteto “coglione” riferendosi ain un contesto di discussione su linguaggi e sensibilità civile. Il Caso La frase incriminata fu pronunciata dain un’intervista trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Partito Democratico. In quell’occasione, il politico fece riferimento a un ipotetico “bar Italia”, dove, secondo lui, sarebbe stato possibile usare linguaggi offensivi nei confronti di un omosessuale e, quindi, anche verso un generale. La querela da parte diseguì rapidamente, portando il pubblico ministero a richiedere un decreto penale di condanna per diffamazione aggravata, con una multa di 450 euro.