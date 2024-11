Quotidiano.net - Inammissibili emendamenti Lega contro prevalenza delle norme Ue

Leggi tutto su Quotidiano.net

Niente da fare per i duepresentati dalla, a prima firma del capogruppo in Commissione Affari Costituzionali della Camera, Igor Iezzi, al disegno di legge sulla separazionecarriere. Le due proposte di modifica puntavano a modificare la Costituzione per far considerare prevalente la normativa italiana rispetto a quella europea, potendo incidere così anche sul caso dei migranti in Albania. Glinon hanno infatti superato il vaglio di ammissibilità della Commissione, in quanto estranei per materia. Secondo Iezzi, "non è stata riconosciuta l'affinità di materia, ma la questione resta valida".