Sport.quotidiano.net - Il presidente onorario Angelini sul momento delicato dei rossoblù. "Civitanovese, serve un incontro tra dirigenti e staff»

"Alva rinnovata la fiducia all’allenatore, tuttavia chiedo unurgente con la dirigenza e lotecnico per valutare ogni singola questione riguardante la". Un messaggio chiaro quello di Daniele Mariadei, a margine del pareggio-beffa rimediato contro l’Isernia. L’esito del confronto ha determinato la forte delusione dei tifosi che a fine gara hanno fischiato i giocatori, mentre sui social e nei messaggi inviati alle trasmissioni televisive è stato un profluvio di commenti irritati. Infatti nei 90 minuti, i rivieraschi, autori di un’ottima prova sul piano del gioco, sono passati in vantaggio grazie al rigore trasformato da Capece, nella ripresa hanno sciupato diverse palle gol per poi subire il pareggio degli ospiti che si trovavano in inferiorità numerica per un’espulsione: una doccia gelata al Polisportivo e se non fosse stato per le parate di Petrucci nel finale e un’azione pericolosa fermata dal direttore di gara, il match si sarebbe trasformato nella sesta sconfitta stagionale.