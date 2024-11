Butac.it - Il complottismo su Ahou Daryaei

Il video con la ragazza iraniana che si è spogliata in strada, dopo aver litigato con dei membri della sicurezza del campus dell’università Azad a Teheran perché non indossava correttamente il suo hijab, sta generando moltissime discussioni online. Viviamo in un epoca in cui tanti mettono in dubbio tanto, e difatti in alcuni gruppi online questo episodio sta venendo messo in dubbio sostenendo che si tratti di un fake realizzato ad arte per giustificare l’intervento militare israeliano contro l’Iran. Questo è un commento trovato sotto la foto pubblicata sulla bacheca social di un’amica (l’autrice del commento non è l’amica, per fortuna): Foto come questa sono strumenti per preparare l’opinione pubblica occidentale al massacro degli iraniani . Conosco bene le tecniche di Wall Street e servi e non mi meraviglierei se questa immagine si rivela un fake E ancora: .