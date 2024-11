Iago Garcia parla dopo l’eliminazione per lo 04 | ecco perché è uscito lui

Biccy.it - Iago Garcia parla dopo l’eliminazione per lo 0,4: ecco perché è uscito lui

dell’ultima puntata del Grande Fratello ha spiazzato tutti, anche Alfonso Signorini: “Nulla è prevedibile e può succedere di tutto. Anche noi siamo rimasti spiazzati dal risultato“. Anche Beatrice Luzzi non se lo aspettava: “Non posso dire chi uscirà per me,ho già saputo e devo dire che non pensavo andasse così“. Ad uscire dalla porta rossa è statocon il 21,1 delle preferenze, superato anche da Clayton Norcross che ha ottenuto il 21,5% (forse se non avessero chiuso il televoto nei primi minuti della puntata sarebbe cambiato qualcosa). Ma com’è possibile che Clayton abbia avuto così tanti voti? Semplice, le fan di Lorenzo e Shaila (le Shailenzo) si sono organizzate per votare il massa per l’attore americano. Alcune di loro lo hanno anche ammesso sui social: “Sono servite le cento mail che mi sono fatta per votarlo”.