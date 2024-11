Isaechia.it - Grande Fratello, Iago Garcia torna sui social dopo l’eliminazione: la sua reazione a caldo

Leggi tutto su Isaechia.it

Nella puntata delandata in onda ieri sera (di cui puoi leggere il resoconto QUI), l’attore spagnoloè stato inaspettatamente eliminato. Il televoto rivelatosi per lui fatale lo vedeva coinvolto assieme a Mariavittoria Minghetti, Clayton Norcross ed Amanda Lecciso.si era più volte esposto a proposito delle dinamiche vigenti nella Casa, spesso scagliandosi contro Lorenzo Spolverato, a cui ha spesso rimproverato ricerca di strategie per sopravvivere nel gioco ed eccessiva teatralità. Una voltato alla propria realtà quotidiana, lo spagnolo ha ripreso in mano anche il suo cellulare, che ha subito utilizzato per mettersi in contatto con i suoi sostenitori. In un video pubblicato suiracconta di non essersi pentito di nulla: Ciao a tutti.