Gli industriali al governo: andare avanti con il nucleare

Roma, 5 nov – È destinata a far discutere l’ultima uscita di Maurizio Tarquini, direttore generale di Confindustria. Frasi decisamente critiche verso la Finanziaria (“non offre risposte adeguate ai problemi”) e un chiaro suggerimento al. Parole, queste ultime, che in un’ottica di lungo periodo hanno però suscitato il nostro interesse. Secondo gliinfatti è arrivato il momento, non più prorogabile, di puntare sull’energia: sarebbe quindi “opportuno prevedere un finanziamento alla ricerca sui nuovi vettori”. L’Italia ha bisogno di energia continua A dirla tutta non è la prima volta che da Viale dell’Astronomia prendono posizione sull’argomento. Già nello scorso settembre – dal palco di DigithOn, maratona digitale dedicata alle startup – Emanuele Orsini, presidente della confederazione, si era espresso in merito.