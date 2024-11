Ilrestodelcarlino.it - Giovane Rubur in crisi. Arriva coach Castorina

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Un brusco risveglio per laRobur che in estate aveva sognato un campionato di serie C tranquillo e con mire di alta classifica. Tre sconfitte nelle prime quattro di campionato e due miseri punti in graduatoria, che la relegano al penultimo posto. Ultimo round, la figuraccia a Porto Sant’Elpidio, domenica scorsa, dove la compagine osimana si è fatta asfaltare dalla non irresistibile formazione di casa. Una settimana fa ilMichele Polverigiani aveva deciso di fare un passo indietro, dimettendosi da, anche per cercare di dare una scossa ai ragazzi. Ma nulla è cambiato. La neo società è dovuta quindi tornare sul mercato per firmare il nuovo capo tecnico, che da oggi sarà Alessandro. Uomo di basket, fidardense di nascita, osimano di adozione, ha una lunga esperienza in serie C, ma anche nella massima serie.