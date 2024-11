Bergamonews.it - Gasperini avverte l’Atalanta: “Lo Stoccarda è una squadra vera, dobbiamo fare punti”

(Germania). “Ci aspettiamo il migliorpossibile”. Gian Pieroha le idee chiarissime su quello che pensa di trovare domani sera (mercoledì 6 novembre) con la sua Atalanta alla MHP-Arena nella quarta giornata della League Phase della Champions League: un avversario magari che non parte coi favori del pronostico, ma che non è in alcun modo da sottovalutare. Anzi. “Abbiamo ben presente le partite che hanno fatto contro la Juventus vincendo 1-0 e contro il Real, anche perdendo 3-1. Mi aspetto unaforte, compatta, organizzata, una partita difficile, ma anche noi cercheremo di mettere in campo il momento positivo che stiamo vivendo”. Gli elogi per ladi Hoeness si sprecano: “Ho molto apprezzato ciò che ha fatto la scorsa stagione e in questa: l’allenatore lo conosco attraverso la sua, con la S maiuscola, che gioca duttile, compatta, attacca e difende con tanti uomini, è valida sul piano tattico, forte fisicamente e atleticamente.