Ferrari ricavi in crescita del 65% e utile del 13%

Laha chiuso il terzo trimestre connetti pari a 1,6 miliardi di euro, indel 6,5% rispetto all'anno precedente. Le consegne totali sono 3.383, il 2% in meno. L'ebit adjusted è pari a 467 milioni, indel 10,3% rispetto all'anno precedente, con un margine dell'ebit adjusted pari al 28,4%. L'netto adjusted è di 375 milioni (+13%) e l'diluito per azione adjusted è pari a 2,08 euro. L'ebitda adjusted è di 638 milioni, in aumento del 7,1% rispetto all'anno precedente, con un margine dell'ebitda adjusted pari al 38,8%. La generazione di free cash flow industriale è pari a 364 milioni. Laconferma la guidance finanziaria 2024, già rivista al rialzo nel mese di agosto, "con maggiore fiducia di raggiungere gli obiettivi". La casa di Maranello prevedeoltre i 6,5 miliardi di euro.