Emergenze oculistiche. Il pronto soccorso trasloca a Torregalli. Cosa cambia

Firenze, 5 novembre 2024 – Da ieri iloculistico si trova all’interno dell’ospedale di. Si chiama ufficialmente ‘Fast Track’ ed è un ambulatorio specializzato nelledi tutto ciò che riguarda occhi e vista e che finora è stato gestito al punto Iot di viale Michelangelo. È il punto di riferimento unico per tutta l’area fiorentina, andando a sostituire il servizio che finora veniva svolto al Palagi (ex Iot): lo storico riferimento dei fiorentini sul viale che porta al piazzale qualeoculistico non sarà più attivo. Da ora in poi bisognerà rivolgersi al nuovo ambulatorio dedicato a, al confine di Firneze con Scandicci, a disposizione di chi ha una patologia oculistica che richiede un intervento in tempi rapidi. L’accesso non è diretto, ma filtrato daldel San Giovanni di Dio: l’addetto al triage del dipartimento emergenza urgenza (Dea), dopo aver valutato il problema oculistico, potrà inviare il paziente direttamente all’ambulatorio interno all’ospedale di, aperto in orari e giorni prestabiliti.