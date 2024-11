Elezioni Usa 2024, la vera sentenza della Corte Suprema sul "voto provvisorio" in Pennsylvania

Leggi tutto su Open.online

«I democratici hanno provato a truccare leUsama i giudici li hanno fermati». È questa la teoria diffusa in riferimento a una decisione presa dallasulladi un tribunalein merito ai cosiddetti «provisional ballot» («voti provvisori», in italiano). Si tratta di voti che possono essere espressi in anticipo da chi non ha tutti i requisiti per votare, che vengono conteggiati solo quando questi requisiti vengono rispettati. Vediamo nel dettaglio la narrazione e perché non regge. Per chi ha fretta: Post online sostengono che laabbia bloccato una decisione di un tribunale minore «di costringere i funzionari elettorali a contare le schede per corrispondenza che si presentano con date errate o senza alcuna data».