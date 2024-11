Ilrestodelcarlino.it - Due giovani molestate in stazione

Due studentesseda un gruppo di bulli. Solo l’intervento di alcuni passanti ha evitato il peggio, lo scorso fine settimana nella zona delladi Rolo, con vittime due ragazze che stavano attendendo il treno per recarsi verso Mantova. Secondo quanto ha raccontato un testimone, il gruppo di, otto ragazzini in tutto, si è avvicinato alle due studentesse circondandole con atteggiamento minaccioso. Qualcuno avrebbe anche tentato di allungare le mani verso di loro. Proprio la presenza di alcuni viaggiatori, pure loro in attesa del treno, ha evitato il peggio. Il gruppo di bulletti ha tentato anche la reazione quando è intervenuto uno dei passanti. Ma quando ci si è accorti che anche altri testimoni non erano affatto disposti a restare inermi di fronte a quella situazione, il gruppo diha deciso di allontanarsi.