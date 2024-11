Formiche.net - Difesa navale 2.0, Elt Group lancia il primo scudo europeo contro i droni nemici

L’uso deinel contestoha subito un’accelerazione notevole, influenzando il modo in cui le operazioni marittime vengono condotte e trasformando le dinamiche della guerra. Sia per missioni di sorveglianza e ricognizione che per attacchi mirati, i– incluse varianti aeree, marittime e sottomarine – offrono nuove opportunità tattiche e operative. La capacità di manovrare senza equipaggio e il raggiungimento di obiettivi in aree difficili, combinata con una crescente autonomia e sofisticazione dei sistemi d’intelligenza artificiale, rende iuno strumento di primaria importanza per le marine moderne. La flessibilità deinavali consente di svolgere ruoli differenti, dal monitoraggio costante delle acque territoriali alla protezione di flotte e basi navali, fino al supporto nelle missioni di salvataggio e anti-pirateria.