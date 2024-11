Sport.quotidiano.net - Derby e primato all’Emil Banca. Pietro Marzocchi dà spettacolo

per l’EmilBologna. La stracittadina tra Bologna e Pieve 1971 va ai rossoblù che si impongono 35-15 e con questo successo e la contemporanea sconfitta del Brixia a Sondrio salgono in testa alla classifica del girone 2 di serie B. Sfida vera quella tra Bologna e Pieve giocata davanti a una bella cornice di pubblico che ha assiepato la cornice del Bonori. Partita combattuta –dei, come si vedrà, che non sono nemmeno parenti: solo un caso di omonimia – , con Pieve che parte meglio e con maggiore aggressività costringendo per i primi 10 minuti il Bologna sulla difensiva. A sbloccare il punteggio è un penalty dell’estremo Gregorioche fallisce il primo tentativo, ma centra i pali nel secondo per lo 0-3. Due calci di punizione di Chico e la meta del capitano Soavi ribaltano la situazione.