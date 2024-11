Quotidiano.net - Cosa si aspetta l’Italia: Meloni deve mantenere un’alleanza solida

Roma, 5 novembre 2024 – Gli Stati Uniti sono in una fase di bassa marea, l’élite politica sotto la pressione degli elettori è sempre meno incline a svolgere il ruolo di arbitro e dominatore dell’ordine mondiale. Questa è una tendenza, così sarà tanto in caso di vittoria di Trump quanto di Harris, ed è già stata molto evidente in Ucraina e nel Medio Oriente. Il prezzo della stabilità politica mondiale dovrà essere condiviso con gli alleati, a cui si chiederà di fare di più sul piano militare. Se vincerà Trump, i toni saranno più roboanti e bilaterali. Se sarà Harris, ne seguirà un approccio formale e multilaterale, ma la sostanza sarà simile. epa11701456 Election observers with the Organization of American States watch activities at the Fulton County Department of Registration & Elections' new Elections Hub and Operations Center in Union City, Georgia, USA, 04 November 2024.