Oasport.it - Claudio Chiappucci: “Tiberi deve fare un altro step. A Pogacar basta uno scatto. Milan può vincere tante corse”

Leggi tutto su Oasport.it

Tempo di bilanci nel ciclismo internazionale.emozioni in ogni gara, con Tadejche ha monopolizzato la scena con i successi al Giro d’Italia, Tour de France e Mondiale. Andiamo dunque a tracciare una linea assieme a un ospite illustre: il ‘Diablo’. Il 2024 è stato l’anno di. “C’è poco da discutere, qualcosa di risaputo: in ogni corsa si sapeva che non avrebbe lasciato scampo agli altri. Anche se fosse partito più vicino dal traguardo avrebbe fatto la stessa differenza. Ogni volta che ha attaccato non ha avuto bisogno di un secondo, riuscendo ad andare sempre via. Partire da lontano ha messo gli altri ancora più in disarmo, vuoi perché erano disorganizzati o inferiori”. In molti hanno considerato il suo successo al Tour ‘con l’asterisco’ per le condizioni di Vingegaard.