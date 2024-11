Anteprima24.it - Centro Autismo, Nargi: “Scritta una pagina di buon governo”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Maggioranza ed opposizione hanno scritto una bellissimadiapprovando all’unanimità la concessione in comodato d’uso gratuito all’Asl di Avellino delper l’di contrada Serroni“. E’ quanto scrive il sindaco, Lauraall’indomani dell’approvazione della mozione per ilper l’. “Quella di destinare la struttura comunale di Valle alla cura dei disturbi legati allo spettro autistico e di fornire adeguata assistenza alle famiglie dei ragazzi affetti da questa sindrome è stata la priorità che mi ha accompagnata nel corso della campagna elettorale e uno dei punti fermi delle linee programmatiche della mia amministrazione Per questo, appena insediatami a palazzo di Città, mi sono subito attivata per avviare una interlocuzione proficua con l’ASL, lavorando in sinergia con tutta l’equipe del dottor Mario Ferrante, affinché si arrivasse ad un accordo concreto.