Ilrestodelcarlino.it - Carucci: "I viaggi senza gloria, così preziosi"

A chi conosce la musca degli Ex-Otago forse verrà in mente quel verso Tu non tradirti mai de La nostra pelle. Perché nel libro del cantante Maurizio, Non esiste un posto al mondo (HarperCollins), sia fisicamente – con lui e la sua compagna a piedi fino a Milano –, ma anche dentro la vita dell’artista. Fin dalle prime pagine, infatti, c’è una geografia sentimentale che inizia da Marassi, il quartiere di Genova da cui "conviene partire e non arrivare", e tocca i luoghi in cuiè cresciuto, prima della carriera musicale e della vita da agricoltore nella Cascina Barbàn. Sarà l’autore a raccontare il suo esordio letterario, domani alle 18.30, alla Confraternita dell’uva (e oggi a Modena e l’8 novembre alle 18 a Cesenatico, al Teatro Comunale)., dal racconto del proprio mondo in canzoni a un romanzo.