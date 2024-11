Superguidatv.it - Capotreno accoltellato, le sue parole a “4 di Sera”: “Sto bene, non mi ero reso conto del coltello”

Leggi tutto su Superguidatv.it

Rosario Ventura, ilmentre svolgeva il suo lavoro alla stazione di Rivarolo, ha rilasciato alcunea ‘4 di’. Il programma di approfondimento, condotto da Paolo Del Debbio, ha raccolto lo stato d’animo dell’uomo. Vediamo insieme quali sono state le sue. 4 di, ledi Rosario Ventura: ila Rivarolo È stato arrestato l’aggressore delaggredito lunedì notte mentre si trovava sul regionale partito da Genova Brignole e diretto a Busallaieri. Con l’uomo c’era anche una minorenne, denunciata per lo stesso reato. Una vicenda che ha scosso l’Italia e i colleghi delche hanno proclamato lo sciopero nazionale per la giornata di oggi. Intanto ilè stato sentito dalla giornalista di “4 di”, programma condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro, e le suesono andate in onda questa5 novembre 2024 alle 20.