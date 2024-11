.com - Calcio / Coppa Marche Prima Categoria 2024-2025, il programma e gli arbitri della 2^ giornata del 2° turno

L’Ostrasfida in trasferta l’Atletico Mondolfo, al “Petraccini” di Jesi c’è Borgo Minonna-Sampaolese, alle Saline di Senigallia Castelfrettese-San Biagio. Riposano Filottranese e Real Cameranese VALLESINA, 5 novembre– Non ci sarà solo la Champions League per gli appassionati didomani, mercoledì 6 novembre. Si giocano, infatti, le garesecondadel secondodi. La partita più interessante tra le sei inè il derby del “Petraccini” tra Borgo Minonna e Sampaolese. La Castelfrettese, invece, sfiderà il San Biagio al “Le Saline” di Senigallia alle 21.15. L’Ostra, infine, sarà impegnata in casa dell’Atletico Mondolfo. Riposano, invece, Filottranese e Real Cameranese, che ritroveremo nella terza e decisivatra martedì 26 e mercoledì 27 novembre.