Tg24.sky.it - Calabria, sequestrate armi e cocaina in un terreno agricolo: denunciate sei sorelle

Un arsenale conda guerra e circa mezzo chilo dipronta per essere immessa nelle piazze di spaccio sono stati scoperti e sequestrati in due terreni agricoli di Montebello Ionico, nel Reggino, dai carabinieri: uno dei due risulta essere di proprietà di seiche sono statein stato di libertà per detenzione abusiva die sostanze stupefacenti. I carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo e lo Squadrone Eliportato Cacciatori di, nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo del territorio, hanno perlustrato i due terreni distinti: uno abbandonato e privo di recinzioni e l'altro di proprietà delle sei donne. Il controllo ha portato i militari alla scoperta dida guerra, munizioni e stupefacenti nascosti in condizioni che ne preservavano l'efficacia operativa.