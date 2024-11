Movieplayer.it - Beyonce si trasforma in Pamela Anderson nel suo nuovo video musicale

Leggi tutto su Movieplayer.it

, star di Baywatch e Barb Wire, è stata interpretata danel suodel brano Bodyguard.ha deciso dirsi inper ildella sua canzone Bodyguard, titolo modificato in Beywatch. La star della musica ha infatti interpretato due dei personaggi più iconici della carriera dell'attrice, recentemente apprezzata dal pubblico e dalla critica per la sua interpretazione in The Last Showgirl. Lazione compiuta daIlcondiviso online oggi mostra così Beyoncé con una parrucca bionda e mentre cerca di ricreare nel miglior modo possibile alcune scene di Barb Wire e Baywatch. La star della musica ha infatti indossato un costume rosso, come quello dell'attrice nello show dedicato alla .