Basta a prenderci per il c… Paolo De Debbio senza giri di parole duro commento in diretta

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro in onda su Rete 4, è tornato in televisione con ospiti e anticipazioni e tanti temi, come lo scontro tra magistratura e Governo, immigrazione e ovviamente le attese elezioni negli Stati Uniti d’America. Durante la trasmissione, conduttore e ospite hanno affrontato diversi temi di attualità politica ed economia. Nella puntata andata in onda il 4 novembre il tema centrale è stato lo scontro tra il Governo e le toghe sull’immigrazione. E ancora, le elezioni USA con il rush finale della campagna elettorale tra Kamala Harris e Donald Trump. Ospiti in studio e in collegamento Alessandro Sallusti, Stefano Musolino, segretario nazionale di Magistratura Democratica. “Chi sono quelli che vanno a Rete 4”. Ghali controDele quegli ospiti in studio Quarta Repubblica,Delcontro Carlos Tavares E ancora Carlo Calenda, Giulia Merlo,Del, Emiliana Alessandrucci.