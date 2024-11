Lapresse.it - Atp Finals, forfait Djokovic a Torino

“E’ un onore qualificarsi per la Atpdi. Non vedevo davvero l’ora di essere lì, ma a causa dell’infortunio non giocherò la prossima settimana”. Lo ha annunciato tramite i social Novakche dà cosìalla competizione che avrebbe dovuto vederlo impegnato a partire dal 14 novembre. “Mi scuso con coloro che avevano intenzione di vedermi – aggiunge il campione serbo – Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. A presto”. Con ildiqualificati Ruud, De Minaur e Rublev Con ildi Novak, che sui social ha annunciato che non sarà presente aa causa di un infortunio, si chiude ufficialmente la ‘race’ per le Atp. Gli ultimi tre qualificati sono Casper Ruud, Alex De Minaur e Andrey Rublev, attualmente impegnati nei tornei Atp 250 di Metz e Belgrado.