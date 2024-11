Liberoquotidiano.it - "Arabesque", la strana storia di un professore americano

Tv2000 ore 21.15 con Gregory Peck, Sophia Loren, Alan Badel. Regia di Stanley Donen. Produzione USA 1966. Durata: 2 ore LA TRAMA Unaccetta l'incarico di decifrare un geroglifico per cento di un riccone arabo re del petrolio. Ma qualcuno evidentemente vuole impedire la ricerca perchè il prof è fatto segno a una serie di attentati, nei quali è certamente implicata una bellona orientale. L'interrogativo è: vuole il prof nel letto o in una cassa da morto? PERCHE' VEDERLO perchè Stanley Donen ha ripreso la formula di "Sciarada" (un giallo rosa coi tempi di un musical) mettendo argutamente Sophia Loren al posto di Cary Grant e Gregory Peck in quello di Audrey Hepburn (proprio così). La coppia funziona a meraviglia (Peck più volte raccontò lo sparring partner colla Loren come una delle belle esperienze della sua carriera)