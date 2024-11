Ilrestodelcarlino.it - Ancaranese, tutto fermo. Il ponte resta chiuso. Domenica altra protesta

Ildella discordia continua a suscitare sospiri. Le due regioni, Marche e Abruzzo, all’altezza dei comuni di Ancarano e Ascoli sono bloccate. I cittadini sono ormai da mesi in attesa della soluzione: unica strada sembra il senso unico alternato. La speranza è che possa in qualche modo attenuare i numerosi disagi che la popolazione sta vivendo. La chiusura dellungo l’ha determinato infinite code lungo la Salaria, in particolar modo nel comune di Castel di Lama, Colli del Tronto e Spinetoli ed ha anche aumentato l’incidentalità. Sono trascorsi circa tre mesi, da quando la Provincia di Teramo ha disposto la chiusura al transito delin direzione di Castel di Lama, cittadini, operatori commerciali e lavoratori della zona sono costretti a itinerari alternativi con tempi di percorrenza più lunghi per raggiungere la Vallata del Tronto con dispendio di tempo e di denaro visto i costi delle benzia.