Addio al genio della musica Quincy Jones, produttore di "Thriller" e "We Are The World"

(askanews) – Se ne è andato uno dei pilastrimondiale., uno dei produttori e compositorili di maggior successo del Novecento, è morto all’età di 91 anni. Celebre per aver lavorato ai dischi più famosi di Michael Jackson,è ricordato anche per aver prodotto We are the World, la famosa canzone cantata per beneficenza da alcuni dei più famosi musicisti di sempre nel 1985. GUARDA LE FOTO Michael Jackson, le fotopiù grande pop star di tutti i tempi 80 candidature ai Grammy, 28 vittorie Nato a Chicago nel 1933, si avvicinò allada giovanissimo, e ancora adolescente provò a introdursi nei circoli del jazz imparando a suonare la tromba. Studiò al Berklee College di Boston, da lì iniziò una fortunata carriera al seguito di importanti orchestre, ma anche lavorando per la televisione e per etichetteli, realizzando per cinema e Tv numerose colonne sonore.