Glieroidelcalcio.com - 5 novembre, i ricordi del Torino: dalla scomparsa di Arce al compleanno di Abedì Pelè

Ilha voluto ricordare, sul suo sito, due giocatori che hanno fatto la storia della squadra del capoluogo piemontese. Uno è Dionisoche ci lasciò 24 anni fa e l’altro èche oggi compie sessant’anni. Questi i comunicati della società granata. “Il 5del 2000, a Bracciano, provincia di Roma, scompare Dionisio, attaccante paraguayano in forza alnegli anni Cinquanta: i tifosi del Toro più attempati ancora ne ricordano l’estro e la genialità delle sue giocate. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo”. “Ayew “” compie oggi 60 anni. Ex calciatore granata, vincitore per tre anni del Pallone d’Oro Africano, ha vestito la maglia del Toro per due stagioni (dal 1994 al 1996) collezionando 54 presenze e 13 gol. Da tutto ilFootball Club tanti auguri di buon!” Fonte: Comunicato StampaF.