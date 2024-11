Donnaup.it - Zabaione in microonde: pronto in 2 minuti e buonissimo!

Loè un dolce al cucchiaio noto al mondo intero, ma conoscete la ricetta per realizzarlo alin un minuto, massimo due, non prevede bagnomaria né lunghi passaggi e continui mescolamenti, ma ha una resa ugualmente superlativa rispetto a quello tradizionale. Scalda il cuore nelle gelide giornate invernali, ha sapore di festa quando si avvicina il Natale e soprattutto ricarica con tutta l’energia delle uova. Delizioso da gustare così com’è, speciale per arricchire un caffè, goloso quando si accompagna a biscotti secchi conferendo loro un sapore morbido e deciso, sarà la soluzione ideale per stupire ospiti inattesi o soddisfare un improvviso desiderio dolce.