Lapresse.it - Violenza donne, Consulta: “Infondati i dubbi su distanza 500 metri e braccialetto elettronico”

Sonosullaminima di 500e sull’obbligo dinei cosiddetti reati di genere, anche se “l’impossibilità tecnica del controllo remoto non può risolversi in un automatismo cautelare a sfavore dell’indagato”. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la senza numero 172, depositata oggi. Nella pronuncia laha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal gip del Tribunale di Modena nei riguardi dell’art. 282-ter, commi 1 e 2, del Codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 168 del 2023 (ossia il ‘nuovo codice rosso’).