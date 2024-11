Lanazione.it - Valdarno. Donna arrestata per tentato omicidio

Arezzo, 04 novembre 2024 – Lo scorso fine settimana un giovane di 20 anni si è presentato al pronto soccorso dell'Ospedale di Santa Maria alla Gruccia con profonde ferite da taglio ad entrambe le mani e al torace e con un livello non profondo di penetrazione. Solo per puro caso il fendente non aveva provocato guai più seri, avendo colpito la cerniera del giubbotto indossato dal ragazzo. Considerato il grave episodio, così come previsto dai protocolli e dalla normativa vigente, il medico di turno ha immediatamente allertato le forze dell'ordine attraverso il numero di emergenza territoriale “112”. Sul posto si è portata una pattuglia della stazione Carabinieri di Cavriglia, che da un colloquio iniziale avuto con la vittima ha potuto ricostruire una prima sommaria dinamica dei fatti.