Lanazione.it - Una maglietta in dono al piccolo Samuel

Leggi tutto su Lanazione.it

E’ cambiata la categoria ma lo stadio dei Marmi continua a confermarsi un fortino quasi inespugnabile per la Carrarese. Da quando vi hanno rimesso piede gli azzurri sono ancora imbattuti davanti ai propri tifosi. Tre gare e cinque punti: due pareggi e una vittoria. Quella di sabato è stata, delle tre giocate sul terreno amico, la gara più complicata sia in relazione al valore dell’avversario che per le scorie accumulate nei precedenti impegni. Mai come stavolta si è rivelato prezioso il supporto di un pubblico di casa delle grande occasioni che non solo ha esaurito in ogni ordine di posto i settori a lui dedicati ma ha anche incitato i ragazzi dal primo all’ultimo minuto. Gli oltre 3500 carrarini sugli spalti hanno vissuto in simbiosi con la squadra le varie fasi dell’incontro.