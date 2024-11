Abruzzo24ore.tv - Tragedia in bicicletta: imprenditore colpito da malore muore tornando a casa

Chieti - Una comunità in lutto dopo la scomparsa dell’Annunziato Sichetti, stroncato da unmentre tornava ain. Unahala comunità locale quando Annunziato Sichetti, 64 anni, titolare della Valsangro, è morto mentre si stava recando ain. L’, conosciuto per la sua ditta specializzata nella fornitura di semi, era uscito per una passeggiata domenicale lungo la strada provinciale per il Sangro. Intorno alle 12:30 di ieri, in via Oriente, alcuni passanti hanno assistito all’inevitabile dramma quando hanno visto Sichetti accasciarsi sull'asfalto. Subito sono state allertate due ambulanze del 118 e due pattuglie dei Carabinieri, provenienti rispettivamente da Fossacesia e Torino di Sangro. Nonostante l'immediato intervento e i tentativi di rianimazione effettuati con l'ausilio di un defibrillatore, per l'non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva smesso di battere.