Nerdpool.it - The Walking Dead Daryl Dixon: Come il finale della seconda stagione prepara la stagione 3?

Leggi tutto su Nerdpool.it

“Casa è dove si trovano le persone che ami”, e per(Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) quella è l’America. Dopo che i migliori amici si sono riuniti al Nido – dove Isabelle (Clémence Poésy) è morta per proteggere suo nipote, Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) – il duo è fuggito nella campagna francese per trovare il ragazzo prima di Losang (Joel de la Fuente). Dopo aver unito ciò che resta del Pouvoir e dell’Union de l’Espoir in seguito alla morte di Genet (Anne Charrier), Losang ha condotto i suoi accoliti nelle Catacombe di Parigi, piene di teschi. Lì il monaco ha incontrato la sua fine quandolo ha colpito a morte con uno di quei teschi, vendicando Isabelle.