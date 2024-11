Unlimitednews.it - Tajani “La manovra è migliorabile, no a norme sovietiche”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel complesso lava bene, l’obiettivo del resto è la crescita economica. Esistono però alcuneche – a nostro parere – dovrebbero essere modificate durante il dibattito in Parlamento. Siamo contrari all’obbligo d’imporre revisori dei conti ministeriali per le imprese che ricevono contributi statali. C’è bisogno di meno Stato, non di più Stato. Anche i commercialisti concordano con noi. E non c’è necessità di. Stesso discorso per il blocco del turn over delle forze dell’ordine: noi siamo per una maggiore sicurezza, quindi non possiamo approvare la riduzione dei nostri agenti nelle strade”. Lo dice in un’intervista al quotidiano Il Giornale il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio