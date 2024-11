Ilgiorno.it - Stroncato da un malore a 15 anni, Samuel era una promessa del calcio: raccolta fondi per il funerale

Era unadelma sabato seraGbessi, 15, ivoriano d’origine, nato e cresciuto a Casalpusterlengo, è morto per un. Il ragazzo da febbraio era tornato in Costa d’Avorio, dove studiava in un collegio: la mamma Dominique, che è rimasta a casa nella Bassa Lodigiana, aveva preferito così, maaveva frequentato tutte le scuole a Casalpusterlengo e aveva coltivato una rete di amicizie anche militando nella squadra diU.S. Casalpusterlengo 1947. Domenica, quando la notizia si è sparsa in città, la società ha espresso il proprio dolore per l’improvvisa scomparsa. “Samu, tutti i tuoi compagni, i tuoi allenatori e tutta la famiglia del Casalenon ti dimenticheranno mai. Con il tuo sorriso e la tua spensieratezza resterai per sempre un piccolo mattone della nostra torre”, hanno ricordato.