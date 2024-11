Game-experience.it - Star Wars: Skeleton Crew, è stato pubblicato il trailer ufficiale della serie in arrivo su Disney Plus

Leggi tutto su Game-experience.it

+ ha diffuso un nuovodi, laoriginale in live-action targata Lucasfilm con protagonista Jude Law nei panni di un misterioso personaggio (“Jod”) le cui vere intenzioni sono avvolte nel mistero.segue il viaggio di quattro ragazzi che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa. Trovare la strada di casa – incontrando improbabili alleati e nemici – sarà un’avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato. Laè interpretata da Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e Nick Frost. Gli episodi sono diretti da Jon Watts, David Lowery, i Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung. Jon Watts e Christopher Ford sono i capo sceneggiatori oltre ad essere gli executive producers insieme a Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson.