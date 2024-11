Inter-news.it - Stankovic, l’Inter può perderne definitivamente il controllo: la situazione

Filip, portiere che si è disimpegnato in maniera ottimale nella sfida persa dal suo Venezia controcon il punteggio di 1-0, potrebbe dire per sempre addio ai nerazzurri a causa di questo. IL PUNTO – Il cartellino di Filippotrebbe sfuggire aldel, nonostante l’apprezzamento che la società nerazzurra ha sempre affermato di avere nei suoi riguardi. Questo è quanto anticipato da Matteo Moretto, che ha sottolineato come il Venezia possa riscattare il serbo per una cifra pari a 2 milioni di euro. Il riscatto diventerebbe obbligatorio al sussistere di determinate condizioni, al momento non ancora rese note.